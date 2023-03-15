Не повноцінні наступи, а розвідка, – Машовець про атаки ворога на Куп’янщині

Атаки російських військових, які вони протягом тижня здійснювали в районах сіл Масютівка та Синьківка Куп’янського району Харківської області, не можна розцінювати як повноцінні наступальні дії.

Про це військовий оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець розповів в етері YouTube-каналу UKRLIFE.TV.

За його словами, на Куп’янському напрямку протягом минулого тижня супротивник намагався промацувати оборону ЗСУ, зокрема, в районах населених пунктів Масютівка та Синьківка.

“Там зосереджено тактичну групу з кількох батальйонів 25-ї та 138-ї мотострілецьких бригад ЗС РФ. Головний сенс їхніх дій полягав у тому, щоб згорнути оборону збройних сил України по річці Оскіл у напрямку на Куп’янськ з півночі на південь. Там було організовано кілька атак силами мотострілецького взводу. Спроби здійснювалися просунутися. У більшості випадків без підтримки навіть бронетехніки. Це не можна розглядати як повноцінні наступальні дії. Швидше так, розвідка боєм за допомогою атак, атакувальних штурмових дій”, – вважає Машовець.

Нагадаємо, про безуспішні наступальні дії ворога в районах селища Дворічна та села Гряниківка Куп’янського району Генштаб повідомляв 14 березня.