Не повноцінні наступи, а розвідка, – Машовець про атаки ворога на Куп’янщині
Атаки російських військових, які вони протягом тижня здійснювали в районах сіл Масютівка та Синьківка Куп’янського району Харківської області, не можна розцінювати як повноцінні наступальні дії.
Про це військовий оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець розповів в етері YouTube-каналу UKRLIFE.TV.
За його словами, на Куп’янському напрямку протягом минулого тижня супротивник намагався промацувати оборону ЗСУ, зокрема, в районах населених пунктів Масютівка та Синьківка.
“Там зосереджено тактичну групу з кількох батальйонів 25-ї та 138-ї мотострілецьких бригад ЗС РФ. Головний сенс їхніх дій полягав у тому, щоб згорнути оборону збройних сил України по річці Оскіл у напрямку на Куп’янськ з півночі на південь. Там було організовано кілька атак силами мотострілецького взводу. Спроби здійснювалися просунутися. У більшості випадків без підтримки навіть бронетехніки. Це не можна розглядати як повноцінні наступальні дії. Швидше так, розвідка боєм за допомогою атак, атакувальних штурмових дій”, – вважає Машовець.
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Нагадаємо, про безуспішні наступальні дії ворога в районах селища Дворічна та села Гряниківка Куп’янського району Генштаб повідомляв 14 березня.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 21:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Атаки російських військових, які вони протягом тижня здійснювали в районах сіл Масютівка та Синьківка Куп’янського району Харківської області, не можна розцінювати як повноцінні наступальні дії.".