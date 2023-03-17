Обстріли та чергова атака РФ на Куп’янщині – зведення Генштабу по Харківщині

Райони щонайменше 17 населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом доби, а також безуспішно намагався наступати у напрямку села Гряниківка Куп’янського району, повідомляється в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

На Куп’янському напрямку армія РФ безуспішно намагалася прорвати оборону українських захисників, пише Генштаб.

Артобстрілів на Харківщині зазнали Веселе, Гряниківка, Вільшана, Крохмальне, Берестове, Діброва й Андріївка.

На Слобожанському напрямку оперативна ситуація без суттєвих змін. На території Бєлгородської області ЗС РФ тримають угруповання військ для проведення демонстративних дій і недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки.

Протягом доби ворог обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Красне Перше, Кутьківка, Дворічна, Западне та Тернова.

Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України, попереджають у Генштабі.