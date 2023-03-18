Райони 18 населених пунктів Харківщини були під обстрілами ворога – Генштаб

Райони щонайменше 18 населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Куп’янському та Лиманському напрямках супротивник безуспішно намагався прорвати оборону українських військ. Обстріляв райони 13 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення. На Харківщині, зокрема, Веселого, Гряниківки, Вільшан, Крохмального, Берестового, Діброви та Андріївки.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Красне Перше, Кутьківка, Дворічна, Западне, Тернова та Тихе.

Імовірність завдання ракетних ударів по всій території України залишається досить високою.