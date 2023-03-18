На Куп’янському напрямку армія РФ намагається прорвати оборону – Генштаб

Райони щонайменше 13 населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Куп’янському та Лиманському напрямках армія РФ продовжує спроби прорвати оборону наших військ. На Харківщині обстріляні райони населених пунктів Путникове, Красне Перше, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка стала. Супротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Великий Бурлук.

Високою залишається можливість ракетних ударів ворога по всій території України, попереджають у Генштабі.