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Государственные награды передали семьям погибших военных в Харькове (фото)

Общество 18:20   18.03.2023
Елена Нагорная
Государственные награды передали семьям погибших военных в Харькове (фото)

К орденам Богдана Хмельницкого II и III степеней и «За мужество» II и III степеней представлены 23 уроженца Харьковской области, которые погибли в боях против российских захватчиков.

Представленные к наградам — украинские защитники, погибшие при обороне и деоккупации Харьковщины, в боях на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях, сообщает ХОВА.

«Трудно подобрать слова… Вы вырастили настоящих патриотов, героев, которые самоотверженно защищали всех нас. Искренние соболезнования родным и собратьям. Мы преодолеем врага и отомстим за смерти наших героев», — обратился к семьям погибших начальник Харьковского облтерцентра комплектования и соцподдержки Владимир Арап.

«Эти воины отдали в войне самое ценное — свою жизнь. Именно благодаря им мы можем жить и продолжать борьбу против оккупантов. Цена свободы и неприкосновенности нашего государства — павшие герои. Вечный почет и память каждому павшему защитнику», — отметил замначальника ХОВА Евгений Иванов.


Фото: ХОВА

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 марта 2023 в 18:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К орденам Богдана Хмельницкого II и III степеней и «За мужество» II и III степеней представлены 23 уроженца Харьковской области, которые погибли в боях против российских захватчиков.".