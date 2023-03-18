Государственные награды передали семьям погибших военных в Харькове (фото)
К орденам Богдана Хмельницкого II и III степеней и «За мужество» II и III степеней представлены 23 уроженца Харьковской области, которые погибли в боях против российских захватчиков.
Представленные к наградам — украинские защитники, погибшие при обороне и деоккупации Харьковщины, в боях на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях, сообщает ХОВА.
«Трудно подобрать слова… Вы вырастили настоящих патриотов, героев, которые самоотверженно защищали всех нас. Искренние соболезнования родным и собратьям. Мы преодолеем врага и отомстим за смерти наших героев», — обратился к семьям погибших начальник Харьковского облтерцентра комплектования и соцподдержки Владимир Арап.
«Эти воины отдали в войне самое ценное — свою жизнь. Именно благодаря им мы можем жить и продолжать борьбу против оккупантов. Цена свободы и неприкосновенности нашего государства — павшие герои. Вечный почет и память каждому павшему защитнику», — отметил замначальника ХОВА Евгений Иванов.
Фото: ХОВА
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2023 в 18:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К орденам Богдана Хмельницкого II и III степеней и «За мужество» II и III степеней представлены 23 уроженца Харьковской области, которые погибли в боях против российских захватчиков.".