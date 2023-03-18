Державні нагороди передали сім’ям загиблих військових у Харкові (фото)
До орденів Богдана Хмельницького ІІ і ІІІ ступенів та «За мужність» ІІ і ІІІ ступенів представлені 23 уродженці Харківської області, які полягли в боях проти російських загарбників.
Представлені до нагород – українські захисники, які загинули під час оборони та деокупації Харківщини, у боях на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках, повідомляє ХОВА.
«Важко підібрати слова… Ви виростили справжніх патріотів, героїв, які самовіддано захищали усіх нас. Щирі співчуття рідним і побратимам. Ми подолаємо ворога та помстимося за смерті наших героїв», – звернувся до родин загиблих начальник Харківського облтерцентру комплектування та соцпідтримки Володимир Арап.
«Ці воїни віддали у війні найцінніше – своє життя. Саме завдяки їм ми можемо жити та продовжувати боротьбу проти окупантів. Ціна свободи та недоторканості нашої держави – полеглі герої. Вічна шана та пам’ять кожному полеглому захиснику», – зазначив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов.
Фото: ХОВА
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2023 в 18:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До орденів Богдана Хмельницького ІІ і ІІІ ступенів та «За мужність» ІІ і ІІІ ступенів представлені 23 уродженці Харківської області, які полягли в боях проти російських загарбників.".