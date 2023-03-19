Армия РФ продолжает попытки прорвать оборону ВСУ на Купянском направлении
Генштаб ВСУ сообщил о продолжающихся боевых действиях на линии фронта на Харьковщине и Луганщине, а также — обстрелах ближайших к ней и границе населенных пунктов.
«В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Глубокое, Красное, Волчанск, Колодезное, Каменка, Красное Первое, Двуречная, Западное и Кондрашовка Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Веселое, Купянск, Крахмальное, Песчаное и Берестовое Харьковской области», — перечислили в Генштабе.
Читайте также: Пришел защищать Харьков 24 февраля с гипсом на ноге — история воина 92 ОМБр
В течение суток враг нанес по территории Украины один ракетный и семь авиационных ударов, а также произвел девять обстрелов из РСЗО.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Армия РФ продолжает попытки прорвать оборону ВСУ на Купянском направлении»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 19 марта 2023 в 18:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил о продолжающихся боевых действиях на линии фронта на Харьковщине и Луганщине, а также — обстрелах ближайших к ней и границе населенных пунктов".