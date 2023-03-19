Армия РФ продолжает попытки прорвать оборону ВСУ на Купянском направлении

Генштаб ВСУ сообщил о продолжающихся боевых действиях на линии фронта на Харьковщине и Луганщине, а также — обстрелах ближайших к ней и границе населенных пунктов.

«В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Глубокое, Красное, Волчанск, Колодезное, Каменка, Красное Первое, Двуречная, Западное и Кондрашовка Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Веселое, Купянск, Крахмальное, Песчаное и Берестовое Харьковской области», — перечислили в Генштабе.

В течение суток враг нанес по территории Украины один ракетный и семь авиационных ударов, а также произвел девять обстрелов из РСЗО.