Армія РФ продовжує спроби прорвати оборону ЗСУ на Куп’янському напрямку

Генштаб ЗСУ повідомив про продовження бойових дій на лінії фронту на Харківщині та Луганщині, а також – обстріли найближчих до неї та кордону населених пунктів.

“Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Глибоке, Красне, Вовчанськ, Колодязне, Кам’янка, Красне Перше, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Веселе, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане та Берестове Харківської області“, – перерахували в Генштабі.

Протягом доби ворог завдав по території України один ракетний та сім авіаційних ударів, а також здійснив дев’ять обстрілів із РСЗВ.