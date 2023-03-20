Армия РФ обстреляла не менее 13 населенных пунктов на Харьковщине
Российская армия продолжает обстреливать города и села у линии фронта и границы. О попытках врага наступать в сторону Купянска Генштаб не сообщает.
«В течение суток враг осуществил обстрелы районов населенных пунктов Глубокое, Мороховец, Волчанск, Землянки, Красное Первое, Двуречная, Западное, Каменка и Красное в Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях в очередной раз артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области», — сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
В целом в течение суток армия РФ нанесла по территории Украины 13 авиационных и четыре ракетных удара, а также совершила семь обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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Напомним, в своей последней сводке Институт изучения войны сообщил о том, что весеннее наступление РФ подходит к кульминации, открываются возможности для контрнаступления ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2023 в 18:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская армия продолжает обстреливать города и села у линии фронта и границы. О попытках врага наступать в сторону Купянска Генштаб не сообщает".