Армия РФ обстреляла не менее 13 населенных пунктов на Харьковщине

Российская армия продолжает обстреливать города и села у линии фронта и границы. О попытках врага наступать в сторону Купянска Генштаб не сообщает.

«В течение суток враг осуществил обстрелы районов населенных пунктов Глубокое, Мороховец, Волчанск, Землянки, Красное Первое, Двуречная, Западное, Каменка и Красное в Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях в очередной раз артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области», — сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

В целом в течение суток армия РФ нанесла по территории Украины 13 авиационных и четыре ракетных удара, а также совершила семь обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Напомним, в своей последней сводке Институт изучения войны сообщил о том, что весеннее наступление РФ подходит к кульминации, открываются возможности для контрнаступления ВСУ.