Армія РФ обстріляла щонайменше 13 населених пунктів на Харківщині

Російська армія продовжує обстрілювати міста та села біля лінії фронту та кордону. Про спроби ворога наступати у бік Куп’янська Генштаб не повідомляє.

“Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Глибоке, Мороховець, Вовчанськ, Землянки, Красне Перше, Дворічна, Западне, Кам’янка та Красне на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках вчергове артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області“, – повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом протягом доби армія РФ завдала по території України 13 авіаційних та чотирьох ракетних ударів, а також здійснила сім обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, у своєму останньому зведенні Інститут вивчення війни повідомив про те, що весняний наступ РФ підходить до кульмінації, відкриваються можливості для контрнаступу ЗСУ.