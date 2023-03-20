Live
  • Понеділок 20.03.2023
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.85
    • 🟢

Армія РФ обстріляла щонайменше 13 населених пунктів на Харківщині

Події 18:32   20.03.2023
Оксана Горун
Армія РФ обстріляла щонайменше 13 населених пунктів на Харківщині

Російська армія продовжує обстрілювати міста та села біля лінії фронту та кордону. Про спроби ворога наступати у бік Куп’янська Генштаб не повідомляє.

Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Глибоке, Мороховець, Вовчанськ, Землянки, Красне Перше, Дворічна, Западне, Кам’янка та Красне на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках вчергове артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області“, – повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом протягом доби армія РФ завдала по території України 13 авіаційних та чотирьох ракетних ударів, а також здійснила сім обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

  • Читайте також: Прийшов захищати Харків 24 лютого з гіпсом на нозі – історія воїна 92 ОМБр

    • Нагадаємо, у своєму останньому зведенні Інститут вивчення війни повідомив про те, що весняний наступ РФ підходить до кульмінації, відкриваються можливості для контрнаступу ЗСУ.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    07:50
    Наступ РФ наближається до кульмінації, в України гарні можливості – ISW (мапи)
    07:07
    Ворог обстріляв Куп’янськ, Вовчанськ та ще 16 населених пунктів Харківщини
    18:27
    Армія РФ продовжує спроби прорвати оборону ЗСУ на Куп’янському напрямку
    17:27
    Полярник-рекордсмен із Харкова з військової служби вирушив до Антарктиди
    15:47
    Прийшов захищати Харків 24 лютого з гіпсом на нозі – історія воїна 92 ОМБр

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Армія РФ обстріляла щонайменше 13 населених пунктів на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2023 в 18:32;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська армія продовжує обстрілювати міста та села біля лінії фронту та кордону. Про спроби ворога наступати у бік Куп’янська Генштаб не повідомляє".