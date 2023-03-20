Армія РФ обстріляла щонайменше 13 населених пунктів на Харківщині
Російська армія продовжує обстрілювати міста та села біля лінії фронту та кордону. Про спроби ворога наступати у бік Куп’янська Генштаб не повідомляє.
“Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Глибоке, Мороховець, Вовчанськ, Землянки, Красне Перше, Дворічна, Западне, Кам’янка та Красне на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках вчергове артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області“, – повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Загалом протягом доби армія РФ завдала по території України 13 авіаційних та чотирьох ракетних ударів, а також здійснила сім обстрілів із реактивних систем залпового вогню.
Читайте також: Прийшов захищати Харків 24 лютого з гіпсом на нозі – історія воїна 92 ОМБр
Нагадаємо, у своєму останньому зведенні Інститут вивчення війни повідомив про те, що весняний наступ РФ підходить до кульмінації, відкриваються можливості для контрнаступу ЗСУ.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Армія РФ обстріляла щонайменше 13 населених пунктів на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2023 в 18:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська армія продовжує обстрілювати міста та села біля лінії фронту та кордону. Про спроби ворога наступати у бік Куп’янська Генштаб не повідомляє".