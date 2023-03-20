Из прифронтовых населенных пунктов Харьковщины волонтеры эвакуировали животных
Из пгт Двуречная и города Купянск харьковские волонтеры вывезли 14 животных.
Об этом сообщили волонтеры организации «Порятунок тварин Харків». 19 марта спасателям во второй раз удалось заехать в Двуречную. Оттуда эвакуировали 13 животных.
«Мы нашли одну из двух овчарок, которых искали в прошлый раз. Свойство животных, которые остаются в прифронтовой зоне – возвращаться туда, где дом. Овчарка сидела в своем дворе», — отметили волонтеры.
Эвакуировали и собаку, которая не становится на задние лапы. За ней ухаживали военные, рассказали волонтеры.
«5 кошек и 5 собак мы забрали от людей, которые остаются в Двуречной, потому что кормят животных, которые к ним приблудились. 1 собаку забрали из летней кухни, где она пряталась», — добавили в организации.
Также волонтеры эвакуировали кота из Купянска и передали корм для заброшенных животных, о которых заботится один из местных жителей.
«Три собаки сразу вернулись к своим хозяевам в Харькове», — сообщили волонтеры.
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2023 в 12:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из пгт Двуречная и города Купянск харьковские волонтеры вывезли 14 животных.".