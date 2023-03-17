Сотни аквариумных рыб эвакуировали харьковские волонтеры с Донеччины (видео)
17 марта волонтеры группы «Порятунок тварин Харків» ездили в город Константиновка Донецкой области, чтобы вывезти из местного зоомагазина сотни аквариумных рыб.
«За помощью в эвакуации рыб к нам обратился магазин аквариумистики из Константиновки. В городе продолжается эвакуация, но магазин пока работает и нуждается в поддержке», — рассказали активисты.
Всего удалось эвакуировать около 350 рыб — их забрал на передержку волонтер в Харькове.
Видео: «Порятунок тварин Харків»
Также активисты забрали из Донецкой области раненого пса.
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- • Дата публикации материала: 17 марта 2023 в 21:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 марта волонтеры группы «Порятунок тварин Харків» ездили в город Константиновка Донецкой области, чтобы вывезти из местного зоомагазина сотни аквариумных рыб.".