Сотни аквариумных рыб эвакуировали харьковские волонтеры с Донеччины (видео)

17 марта волонтеры группы «Порятунок тварин Харків» ездили в город Константиновка Донецкой области, чтобы вывезти из местного зоомагазина сотни аквариумных рыб.

«За помощью в эвакуации рыб к нам обратился магазин аквариумистики из Константиновки. В городе продолжается эвакуация, но магазин пока работает и нуждается в поддержке», — рассказали активисты.

Всего удалось эвакуировать около 350 рыб — их забрал на передержку волонтер в Харькове.

Видео: «Порятунок тварин Харків»

Также активисты забрали из Донецкой области раненого пса.