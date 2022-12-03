Харьковские волонтеры эвакуировали из Бахмута тритона (видео)
Волонтеры группы «Порятунок тварин Харків» эвакуировали тритона из города Бахмут Донецкой области, за который идут ожесточенные бои.
Сейчас активисты ищут человека, который разбирается в этих животных и может забрать хвостатого, сообщается в Telegram-канале сообщества.
«Он один из вчерашних эвакуированных животных. Люди отдали, потому что там ему не выжить», — пояснили активисты.
Видео: Порятунок тварин Харків
Забрать тритона можно, позвонив по телефону 099-664-52-14 (Ярина).
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 20:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Волонтеры группы «Порятунок тварин Харків» эвакуировали тритона из города Бахмут Донецкой области, за который идут ожесточенные бои.".