Харьковские волонтеры эвакуировали из Бахмута тритона (видео)

Волонтеры группы «Порятунок тварин Харків» эвакуировали тритона из города Бахмут Донецкой области, за который идут ожесточенные бои.

Сейчас активисты ищут человека, который разбирается в этих животных и может забрать хвостатого, сообщается в Telegram-канале сообщества.

«Он один из вчерашних эвакуированных животных. Люди отдали, потому что там ему не выжить», — пояснили активисты.

Видео: Порятунок тварин Харків

Забрать тритона можно, позвонив по телефону 099-664-52-14 (Ярина).