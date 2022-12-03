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Харьковские волонтеры эвакуировали из Бахмута тритона (видео)

Общество 20:16   03.12.2022
Елена Нагорная
Харьковские волонтеры эвакуировали из Бахмута тритона (видео)

Волонтеры группы «Порятунок тварин Харків» эвакуировали тритона из города Бахмут Донецкой области, за который идут ожесточенные бои.

Сейчас активисты ищут человека, который разбирается в этих животных и может забрать хвостатого, сообщается в Telegram-канале сообщества.

«Он один из вчерашних эвакуированных животных. Люди отдали, потому что там ему не выжить», — пояснили активисты.

Видео: Порятунок тварин Харків

Забрать тритона можно, позвонив по телефону 099-664-52-14 (Ярина).

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 20:16;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Волонтеры группы «Порятунок тварин Харків» эвакуировали тритона из города Бахмут Донецкой области, за который идут ожесточенные бои.".