«Коты войны»: в Харькове волонтеры ищут хозяев для сотен мурлык

Волонтеры группы «Порятунок тварин Харків» сейчас содержат 300 котов, и место для их передержки уже закончилось. Поэтому для хвостатых ищут новые дома.

Как отмечают волонтеры, только на этой неделе спасатели «Порятунку тварин Харків» эвакуировали около 150 котов из Бахмута и Каменки.

«А нас еще ждут животные в Бахмуте, Купянске и новых освобожденных городах и поселках. Мы ищем приют для части котов, которые уже находятся под опекой «Порятунку тварин Харків», и тех, кого мы будем эвакуировать», — говорится в публикации.

Напомним, что из более сотни котов, для которых с середины октября ищуют хозяев в КП «Центр обращения с животными», домашними любимцами стали только 36. В приюте все еще остаются 70 усатых. Животных хотят раздать до морозов, поскольку у коммунального предприятия нет денег на отопление помещения для котов.