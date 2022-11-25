«Коты войны»: в Харькове волонтеры ищут хозяев для сотен мурлык
Волонтеры группы «Порятунок тварин Харків» сейчас содержат 300 котов, и место для их передержки уже закончилось. Поэтому для хвостатых ищут новые дома.
Как отмечают волонтеры, только на этой неделе спасатели «Порятунку тварин Харків» эвакуировали около 150 котов из Бахмута и Каменки.
«А нас еще ждут животные в Бахмуте, Купянске и новых освобожденных городах и поселках. Мы ищем приют для части котов, которые уже находятся под опекой «Порятунку тварин Харків», и тех, кого мы будем эвакуировать», — говорится в публикации.
Напомним, что из более сотни котов, для которых с середины октября ищуют хозяев в КП «Центр обращения с животными», домашними любимцами стали только 36. В приюте все еще остаются 70 усатых. Животных хотят раздать до морозов, поскольку у коммунального предприятия нет денег на отопление помещения для котов.
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2022 в 20:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Волонтеры группы «Порятунок тварин Харків» сейчас содержат 300 котов, и место для их передержки уже закончилось. Поэтому для хвостатых ищут новые дома.".