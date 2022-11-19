Морозы угрожают 70 котам из приюта в Харькове: будущих хозяев ожидают подарки
Из более сотни котов, для которых с середины октября ищуют хозяев в КП «Центр обращения с животными», домашними любимцами стали только 36. В приюте все еще остаются 70 усатых.
Животных необходимо раздать до морозов, поскольку у коммунального предприятия нет денег на отопление помещения для котов, напомнили на странице Центра в Facebook.
Коммунальщики отметили, что все котики вакцинированы от бешенства, стерилизованы и обработаны от блох и паразитов. А с недавних пор помогать пристраивать пушистых взялись представители инициативы Save Pets of Ukraine и Харьковская областная организация Общества Красного Креста Украины.
Для того, кто забирает животное, волонтеры подготовили приятные бонусы: 3 килограмма корма, трансфер из приюта в новый дом, а также переноску, лоток или игрушку.
Читайте также: Могут замерзнуть: в Харькове коммунальщики умоляют забрать у них сотню котов
В репортаже «Суспільного» — история спасенного кота Киборга с Северной Салтовки.
Центр работает ежедневно по адресу: пр. Гагарина, 358 (с 08:00 до 16:00)
Телефон: 0 800 504 313
Фото котов, кошек и котят можно посмотреть на сайте КП.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Морозы угрожают 70 котам из приюта в Харькове: будущих хозяев ожидают подарки»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 19 ноября 2022 в 11:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из более сотни котов, для которых с середины октября ищуют хозяев в КП «Центр обращения с животными», домашними любимцами стали только 36. В приюте все еще остаются 70 усатых.".