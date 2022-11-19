Морозы угрожают 70 котам из приюта в Харькове: будущих хозяев ожидают подарки

Из более сотни котов, для которых с середины октября ищуют хозяев в КП «Центр обращения с животными», домашними любимцами стали только 36. В приюте все еще остаются 70 усатых.

Животных необходимо раздать до морозов, поскольку у коммунального предприятия нет денег на отопление помещения для котов, напомнили на странице Центра в Facebook.

Коммунальщики отметили, что все котики вакцинированы от бешенства, стерилизованы и обработаны от блох и паразитов. А с недавних пор помогать пристраивать пушистых взялись представители инициативы Save Pets of Ukraine и Харьковская областная организация Общества Красного Креста Украины.

Для того, кто забирает животное, волонтеры подготовили приятные бонусы: 3 килограмма корма, трансфер из приюта в новый дом, а также переноску, лоток или игрушку.

В репортаже «Суспільного» — история спасенного кота Киборга с Северной Салтовки.

Центр работает ежедневно по адресу: пр. Гагарина, 358 (с 08:00 до 16:00)

Телефон: 0 800 504 313

Фото котов, кошек и котят можно посмотреть на сайте КП.