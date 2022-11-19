Морози загрожують 70 котам із притулку: майбутнім власникам обіцяють подарунки
З понад сотні котів, для яких із середини жовтня шукають господарів у КП “Центр поводження з тваринами”, домашніми улюбленцями стали лише 36. У притулку все ще залишаються 70 вусатих.
Тварин необхідно роздати до морозів, оскільки комунальне підприємство не має грошей на опалення приміщення для котів, нагадали на сторінці Центру у Facebook.
Комунальники зазначили, що всі котики вакциновані від сказу, стерилізовані та оброблені від бліх та паразитів. А віднедавна допомагати прилаштовувати пухнастих взялися представники ініціативи Save Pets of Ukraine та Харківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України.
Для того, хто забирає тварину, волонтери підготували приємні бонуси: 3 кілограми корму, трансфер із притулку до нового дому, а також переноску, лоток чи іграшку.
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У репортажі “Суспільного” – історія врятованого кота Кіборга із Північної Салтівки.
Центр працює щоденно за адресою: пр. Гагаріна, 358 (з 08:00 до 16:00)
Телефон: 0 800 504 313
Фото котів, кішок та кошенят можна переглянути на сайті КП.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2022 в 11:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З понад сотні котів, для яких із середини жовтня шукають господарів у КП “Центр поводження з тваринами”, домашніми улюбленцями стали лише 36. У притулку все ще залишаються 70 вусатих.".