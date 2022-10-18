Можуть замерзнути: у Харкові комунальники благають забрати в них сотню котів

КП “Центр поводження з тваринами” терміново шукає господарів для сотні безпритульних котів та кішок.

Як пояснюють на підприємстві, цієї зими вони не зможуть обігріти “Будиночок котів”, у теплій будівлі є місце лише для 20 мурлик, тоді як решта залишатиметься у холодних вольєрах.

“Більшість котиків – колишні домашні улюбленці і ми не можемо їх випустити на вулицю, бо вони не навчені виживати в складних умовах. Добрі наші люди, благаємо, подаруйте котикам люблячу родину і теплий дім, не дайте їм мерзнути у холодних вольерах. Усі наші котики оброблені від паразитів, стерилізовані, комплексно вакціновані”, – пишуть у притулку.

Центр працює щоденно за адресою: пр. Гагаріна, 358 (з 08:00 до 16:00)

Телефон: 0 800 504 313

Фото котів, кішок та кошенят можна переглянути на сайті КП.