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Можуть замерзнути: у Харкові комунальники благають забрати в них сотню котів

Суспільство 23:39   18.10.2022
Олена Нагорна
Можуть замерзнути: у Харкові комунальники благають забрати в них сотню котів

КП “Центр поводження з тваринами” терміново шукає господарів для сотні безпритульних котів та кішок.

Як пояснюють на підприємстві, цієї зими вони не зможуть обігріти “Будиночок котів”, у теплій будівлі є місце лише для 20 мурлик, тоді як решта залишатиметься у холодних вольєрах.

“Більшість котиків – колишні домашні улюбленці і ми не можемо їх випустити на вулицю, бо вони не навчені виживати в складних умовах. Добрі наші люди, благаємо, подаруйте котикам люблячу родину і теплий дім, не дайте їм мерзнути у холодних вольерах. Усі наші котики оброблені від паразитів, стерилізовані, комплексно вакціновані”, – пишуть у притулку.

Центр працює щоденно за адресою: пр. Гагаріна, 358 (з 08:00 до 16:00)
Телефон: 0 800 504 313
Фото котів, кішок та кошенят можна переглянути на сайті КП.

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Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 23:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Можуть замерзнути: у Харкові комунальники благають забрати в них сотню котів".