Можуть замерзнути: у Харкові комунальники благають забрати в них сотню котів
КП “Центр поводження з тваринами” терміново шукає господарів для сотні безпритульних котів та кішок.
Як пояснюють на підприємстві, цієї зими вони не зможуть обігріти “Будиночок котів”, у теплій будівлі є місце лише для 20 мурлик, тоді як решта залишатиметься у холодних вольєрах.
“Більшість котиків – колишні домашні улюбленці і ми не можемо їх випустити на вулицю, бо вони не навчені виживати в складних умовах. Добрі наші люди, благаємо, подаруйте котикам люблячу родину і теплий дім, не дайте їм мерзнути у холодних вольерах. Усі наші котики оброблені від паразитів, стерилізовані, комплексно вакціновані”, – пишуть у притулку.
Центр працює щоденно за адресою: пр. Гагаріна, 358 (з 08:00 до 16:00)
Телефон: 0 800 504 313
Фото котів, кішок та кошенят можна переглянути на сайті КП.
Читайте також: У Харкові волонтери безкоштовно стерилізували 93 безпритульні твариниКатегорії: Суспільство, Харків; Теги: кошка, пристройство, Харків, центр обращения с животными; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «Можуть замерзнути: у Харкові комунальники благають забрати в них сотню котів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 23:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Можуть замерзнути: у Харкові комунальники благають забрати в них сотню котів".