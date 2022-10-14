У Харкові волонтери безкоштовно стерилізували 93 безпритульні тварини
Волонтери ГО URSA за три дні прооперували безпритульних собак та кішок, які мають опікунів чи власників-пільговиків.
URSA за підтримки американського фонду IFAW розпочали масштабний проект із безкоштовної стерилізації та вакцинації бездомних тварин у Харкові та області. Проект триватиме до середини листопада.
Наступного тижня волонтери планують стерилізувати тварин у Лозовій. Також приймають заявки від волонтерів у містах Харківщини, де багато бездомних собак та котів.
Стерилізацію проводитимуть за попереднім записом за тел. 0975056002.
Заявки приймають з 10.00 до 18.00 .
Кількість місць обмежена. Тому на стерилізацію приймають лише бездомних тварин, які мають опікунів, та тварин пенсіонерів.
Волонтери не виловлюють і перетримують тварин, собаку чи кота повинен привести опікун або власник і забрати одразу після операції.
Додатково тварину обов’язково прищеплять від сказу.
Стерилізація та вакцинація пройде у мобільній операційній, що працює за попередньо сформованим графіком виїздів.
Для операції використовують хірургічні нитки, що розсмоктуються самостійно, тому не потрібно знімати шви.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2022 в 14:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові волонтери безкоштовно стерилізували 93 безпритульні тварини".