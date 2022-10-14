В Харькове волонтеры бесплатно стерилизовали 93 бездомных животных

Волонтеры ОО URSA за три дня прооперировали беспризорных собак и кошек, имеющих опекунов или владельцев-льготников.

URSA при поддержке американского фонда IFAW начали масштабный проект по бесплатной стерилизации и вакцинации бездомных животных в Харькове и области. Проект будет длиться до середины ноября.

На следующей неделе волонтеры планируют стерилизовать животных в Лозовой. Также принимают заявки от волонтеров в городах Харьковщины, где много бездомных собак и кошек.

Стерилизацию будут проводить по предварительной записи по тел. 0975056002.

Заявки принимают с 10:00 до 18:00 с соблюдением очереди до 30 сентября.

Количество мест ограничено. Поэтому на стерилизацию принимают только бездомных животных, имеющих опекунов, и животных пенсионеров.

Волонтеры не вылавливают и передерживают животных, собаку или кота должен привести опекун или владелец и забрать сразу после операции.

Дополнительно животное обязательно привьют от бешенства.

Стерилизация и вакцинация пройдет в мобильной операционной, работающей по предварительно сформированному графику выездов.

Для операции используют хирургические нити, рассасывающиеся самостоятельно, поэтому не нужно будет снимать швы.