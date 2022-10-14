В Харькове волонтеры бесплатно стерилизовали 93 бездомных животных
Волонтеры ОО URSA за три дня прооперировали беспризорных собак и кошек, имеющих опекунов или владельцев-льготников.
URSA при поддержке американского фонда IFAW начали масштабный проект по бесплатной стерилизации и вакцинации бездомных животных в Харькове и области. Проект будет длиться до середины ноября.
На следующей неделе волонтеры планируют стерилизовать животных в Лозовой. Также принимают заявки от волонтеров в городах Харьковщины, где много бездомных собак и кошек.
Стерилизацию будут проводить по предварительной записи по тел. 0975056002.
Заявки принимают с 10:00 до 18:00 с соблюдением очереди до 30 сентября.
Количество мест ограничено. Поэтому на стерилизацию принимают только бездомных животных, имеющих опекунов, и животных пенсионеров.
Волонтеры не вылавливают и передерживают животных, собаку или кота должен привести опекун или владелец и забрать сразу после операции.
Дополнительно животное обязательно привьют от бешенства.
Стерилизация и вакцинация пройдет в мобильной операционной, работающей по предварительно сформированному графику выездов.
Для операции используют хирургические нити, рассасывающиеся самостоятельно, поэтому не нужно будет снимать швы.
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 14:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове волонтеры бесплатно стерилизовали 93 бездомных животных".