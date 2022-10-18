Могут замерзнуть: в Харькове коммунальщики умоляют забрать у них сотню котов
КП «Центр обращения с животными» срочно ищет хозяев для сотни бездомных котов и кошек.
Как объясняют на предприятии, этой зимой они не смогут обогреть «Домик котов», в теплом здании есть место только для 20 мурлык, в то время как остальные будут оставаться в холодных вольерах.
«Большинство котиков — бывшие домашние любимцы, и мы не можем их выпустить на улицу, потому что они не научены выживать в сложных условиях. Добрые наши люди, умоляем, подарите котикам любящую семью и теплый дом, не дайте им мерзнуть в холодных вольерах. Все наши котики обработаны от паразитов, стерилизованы, комплексно вакцинированы», — пишут в приюте.
Центр работает ежедневно по адресу: пр. Гагарина, 358 (с 08:00 до 16:00)
Телефон: 0 800 504 313
Фото котов, кошек и котят можно посмотреть на сайте КП.
Читайте также: В Харькове волонтеры бесплатно стерилизовали 93 бездомных животныхКатегории: Общество, Харьков; Теги: кошка, пристройство, Харьков, центр обращения с животными; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 23:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Могут замерзнуть: в Харькове коммунальщики умоляют забрать у них сотню котов".