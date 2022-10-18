Могут замерзнуть: в Харькове коммунальщики умоляют забрать у них сотню котов

КП «Центр обращения с животными» срочно ищет хозяев для сотни бездомных котов и кошек.

Как объясняют на предприятии, этой зимой они не смогут обогреть «Домик котов», в теплом здании есть место только для 20 мурлык, в то время как остальные будут оставаться в холодных вольерах.

«Большинство котиков — бывшие домашние любимцы, и мы не можем их выпустить на улицу, потому что они не научены выживать в сложных условиях. Добрые наши люди, умоляем, подарите котикам любящую семью и теплый дом, не дайте им мерзнуть в холодных вольерах. Все наши котики обработаны от паразитов, стерилизованы, комплексно вакцинированы», — пишут в приюте.

Центр работает ежедневно по адресу: пр. Гагарина, 358 (с 08:00 до 16:00)

Телефон: 0 800 504 313

Фото котов, кошек и котят можно посмотреть на сайте КП.

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