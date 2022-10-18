Live
  • Среда 19.10.2022
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.62
    • 🔴

Могут замерзнуть: в Харькове коммунальщики умоляют забрать у них сотню котов

Общество 23:39   18.10.2022
Елена Нагорная
Могут замерзнуть: в Харькове коммунальщики умоляют забрать у них сотню котов

КП «Центр обращения с животными» срочно ищет хозяев для сотни бездомных котов и кошек.

Как объясняют на предприятии, этой зимой они не смогут обогреть «Домик котов», в теплом здании есть место только для 20 мурлык, в то время как остальные будут оставаться в холодных вольерах.

«Большинство котиков — бывшие домашние любимцы, и мы не можем их выпустить на улицу, потому что они не научены выживать в сложных условиях. Добрые наши люди, умоляем, подарите котикам любящую семью и теплый дом, не дайте им мерзнуть в холодных вольерах. Все наши котики обработаны от паразитов, стерилизованы, комплексно вакцинированы», — пишут в приюте.

Центр работает ежедневно по адресу: пр. Гагарина, 358 (с 08:00 до 16:00)
Телефон: 0 800 504 313
Фото котов, кошек и котят можно посмотреть на сайте КП.

Читайте также: В Харькове волонтеры бесплатно стерилизовали 93 бездомных животных

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

22:13
Утренний обстрел Харькова: одна из ракет упала на огород жителя Жихоря (сюжет)
21:24
Армия РФ обстреляла Волчанск из минометов (фото)
21:06
Электрички вновь будут доезжать до поселка Слатино на севере от Харькова
20:39
В центре Харькова есть предприятие гражданки РФ: бизнес на 7,5 млн арестован
19:58
Утром вражеская ракета уничтожила склад «гуманитарки» в Харькове — Терехов

Вы читали новость: «Могут замерзнуть: в Харькове коммунальщики умоляют забрать у них сотню котов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 23:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Могут замерзнуть: в Харькове коммунальщики умоляют забрать у них сотню котов".