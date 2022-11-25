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“Коти війни”: у Харкові волонтери шукають господарів для сотень мурчиків

Суспільство 20:31   25.11.2022
Олена Нагорна
“Коти війни”: у Харкові волонтери шукають господарів для сотень мурчиків Two friendly cats on spring

Волонтери гурту “Порятунок тварин Харків” зараз утримують 300 котів, і місце для їхньої перетримки вже закінчилося. Тому для хвостатих шукають нові помешкання.

Як зазначають волонтери, лише цього тижня рятувальники “Порятунку тварин Харків” евакуювали близько 150 котів із Бахмута та Кам’янки.

“А на нас ще чекають тварини у Бахмуті, Куп’янську та нових звільнених містах та селищах. Ми шукаємо прихисток для частини котів, які вже перебувають під опікою “Порятунку тварин Харків”, і тих, кого ми евакуюватимемо”, – йдеться у публікації.

Нагадаємо, що з понад сотні котів, для яких із середини жовтня шукають господарів у КП «Центр поводження з тваринами», домашніми улюбленцями стали лише 36. У притулку все ще залишаються 70 вусатих. Тварин хочуть роздати до морозів, оскільки комунальне підприємство не має грошей на опалення приміщення для котів.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2022 в 20:31;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Волонтери гурту “Порятунок тварин Харків” зараз утримують 300 котів, і місце для їхньої перетримки вже закінчилося. Тому для хвостатих шукають нові помешкання.".