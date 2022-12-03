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Харківські волонтери евакуювали з Бахмута тритона (відео)

Суспільство 20:16   03.12.2022
Елена Нагорная
Харківські волонтери евакуювали з Бахмута тритона (відео)

Волонтери групи “Порятунок тварин Харків” евакуювали тритона з міста Бахмут Донецької області, за яке точаться запеклі бої.

Зараз активісти шукають людину, яка розуміється на цих тваринах і може забрати хвостатого, повідомляється в Telegram-каналі спільноти.

“Він один зі вчорашніх евакуйованих тварин. Люди віддали, бо там йому не вижити”, – пояснили активісти.

Відео: Порятунок тварин Харків

Забрати тритона можна, зателефонувавши за телефоном 099-664-52-14 (Ярина).

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2022 в 20:16;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Волонтери групи “Порятунок тварин Харків” евакуювали тритона з міста Бахмут Донецької області, за яке точаться запеклі бої.".