Харківські волонтери евакуювали з Бахмута тритона (відео)
Волонтери групи “Порятунок тварин Харків” евакуювали тритона з міста Бахмут Донецької області, за яке точаться запеклі бої.
Зараз активісти шукають людину, яка розуміється на цих тваринах і може забрати хвостатого, повідомляється в Telegram-каналі спільноти.
“Він один зі вчорашніх евакуйованих тварин. Люди віддали, бо там йому не вижити”, – пояснили активісти.
Відео: Порятунок тварин Харків
Забрати тритона можна, зателефонувавши за телефоном 099-664-52-14 (Ярина).
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2022 в 20:16;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Волонтери групи “Порятунок тварин Харків” евакуювали тритона з міста Бахмут Донецької області, за яке точаться запеклі бої.".