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Сотні акваріумних риб евакуювали харківські волонтери з Донеччини (відео)

21:55   17.03.2023
Олена Нагорна
Сотні акваріумних риб евакуювали харківські волонтери з Донеччини (відео)

17 березня волонтери групи “Порятунок тварин Харків” їздили до міста Костянтинівка Донецької області, щоб вивезти з місцевого зоомагазину сотні акваріумних риб.

“По допомогу в евакуації риб до нас звернувся магазин акваріумістики з Костянтинівки. В місті триває евакуація, але магазин поки що працює та потребує підтримки”, – розповіли активісти.

Загалом вдалося евакуювати близько 350 риб – їх забрав на перетримку волонтер у Харкові.

 

Відео: «Порятунок тварин Харків» 

Також активісти мали сьогодні забрати з Донецької області двох поранених собак.

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Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2023 в 21:55;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 березня волонтери групи “Порятунок тварин Харків” їздили до міста Костянтинівка Донецької області, щоб вивезти з місцевого зоомагазину сотні акваріумних риб.".