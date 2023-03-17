Сотні акваріумних риб евакуювали харківські волонтери з Донеччини (відео)

17 березня волонтери групи “Порятунок тварин Харків” їздили до міста Костянтинівка Донецької області, щоб вивезти з місцевого зоомагазину сотні акваріумних риб.

“По допомогу в евакуації риб до нас звернувся магазин акваріумістики з Костянтинівки. В місті триває евакуація, але магазин поки що працює та потребує підтримки”, – розповіли активісти.

Загалом вдалося евакуювати близько 350 риб – їх забрав на перетримку волонтер у Харкові.

Відео: «Порятунок тварин Харків»

Також активісти мали сьогодні забрати з Донецької області двох поранених собак.