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З прифронтових населених пунктів Харківщини волонтери евакуювали тварин

Суспільство 12:47   20.03.2023
Вікторія Яковенко
З прифронтових населених пунктів Харківщини волонтери евакуювали тварин Фото: “Порятунок тварин Харків”

З смт Дворічна та міста Куп’янськ харківські волонтери вивезли 14 тварин.

Про це повідомили волонтери організації «Порятунок тварин Харків». 19 березня рятувальникам вдруге вдалося заїхати до Дворічної. Звідти евакуювали 13 тварин.

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Фото: “Порятунок тварин Харків”

«Ми знайшли одну з двох вівчарок, яких шукали минулого разу. Властивість тварин, що лишаються у прифронтовій зоні, – вертатися туди, де дім. Вівчарик сидів у своєму подвір’ї», – зазначили волонтери.

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Фото: “Порятунок тварин Харків”

Евакуювали й собаку, яка не стає на задні лапи. За ним доглядали військові, розповіли волонтери.

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Фото: “Порятунок тварин Харків”

«5 котів і 5 собак ми забрали від людей, які лишаються у Дворічній, тому що годують тварин, які до них приблукали. 1 собаку забрали з літньої кухні, де він ховався», – додали в організації.

Також, волонтери евакуювали кота з Куп’янська та передали корм для покинутих тварин, про яких дбає один із місцевих мешканців.

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Фото: “Порятунок тварин Харків”

«Троє собак одразу повернулися до своїх господарів у Харкові», – повідомили волонтери.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2023 в 12:47;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З смт Дворічна та міста Куп’янськ харківські волонтери вивезли 14 тварин.".