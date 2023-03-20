З прифронтових населених пунктів Харківщини волонтери евакуювали тварин

З смт Дворічна та міста Куп’янськ харківські волонтери вивезли 14 тварин.

Про це повідомили волонтери організації «Порятунок тварин Харків». 19 березня рятувальникам вдруге вдалося заїхати до Дворічної. Звідти евакуювали 13 тварин.

«Ми знайшли одну з двох вівчарок, яких шукали минулого разу. Властивість тварин, що лишаються у прифронтовій зоні, – вертатися туди, де дім. Вівчарик сидів у своєму подвір’ї», – зазначили волонтери.

Евакуювали й собаку, яка не стає на задні лапи. За ним доглядали військові, розповіли волонтери.

«5 котів і 5 собак ми забрали від людей, які лишаються у Дворічній, тому що годують тварин, які до них приблукали. 1 собаку забрали з літньої кухні, де він ховався», – додали в організації.

Також, волонтери евакуювали кота з Куп’янська та передали корм для покинутих тварин, про яких дбає один із місцевих мешканців.

«Троє собак одразу повернулися до своїх господарів у Харкові», – повідомили волонтери.