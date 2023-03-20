Враг обстрелял Купянск, Волчанск и еще 16 населенных пунктов Харьковщины

Купянск, Волчанск, Двуречная — Генштаб ВСУ перечислил города, села и поселки Харьковской области, попавшие под удары российских террористов за прошедшие сутки.

«В течение суток враг осуществил обстрелы районов населенных пунктов Красная Заря, Стрелечья, Глубокое, Красное, Старица, Волчанск, Колодезное, Каменка, Новомлынск, Красное Первое, Двуречная, Западное и Кондрашовка Харьковской области.

Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Веселое, Купянск, Крахмальное, Песчаное и Берестовое Харьковской области», — перечислили в утренней сводке Генштаба 20 марта.

На Купянском направлении армия РФ продолжает вести безуспешные наступательные действия.

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В целом на фронте в Украине за сутки Силы обороны отразили 69 атак противника. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. Также армия РФ нанесла по Украине шесть ракетных и 13 авиационных ударов, а также произвела 56 обстрелов из РСЗО.