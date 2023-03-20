Ворог обстріляв Куп’янськ, Вовчанськ та ще 16 населених пунктів Харківщини

Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічна – Генштаб ЗСУ перерахував міста, села та селища Харківської області, які потрапили під удари російських терористів минулої доби.

“Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Кам’янка, Новомлинськ, Красне Перше, Дворічна, Западне і Кіндрашівка Харківської області. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Веселе, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане та Берестове Харківської області“, – перерахували в ранковому зведенні Генштабу 20 березня.

На Куп’янському напрямку армія РФ продовжує вести невдалі наступальні дії.

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Загалом на фронті в Україні за добу Сили оборони відбили 69 атак противника. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Також армія РФ завдала по Україні шість ракетних та 13 авіаційних ударів, а також здійснила 56 обстрілів з РСЗВ.