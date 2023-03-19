Загинув, прикривши відхід побратимів: у Харкові перепоховали Героя України

19 березня на Алеї Слави 18 кладовища Харкова перепоховали Героя України Олега Адамовського.

Підполковник (посмертно; майор під час служби) Збройних сил України Олег Адамовський загинув 12 березня 2022 року під час оборони Харкова, прикривши відхід побратимів ціною власного життя. На церемонії перепоховання був присутній кореспондент “Об’єктиву”.

Олег Адамовський мріяв бути військовим із дитинства. Він із відзнакою завершив Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Мав численні бойові нагороди.

Сьогоднішній день ми прощаємось з людиною, яка віддала найдорожче, що є в кожного з нас. Тому що життя не купиш. Воно дається Богом, і у певний період часу Господь його забирає. Для нас він великий герой, а для Бога – ще й великий праведник. Що таке геройство або праведність? Це тоді, коли в тебе є вибір: робити або на робити. Вибір був зроблений, і воїн Олег став на захист рідної країни, рідної землі, рідного краю.

12 березня 2022 року під час оборони Харкова Олег Адамовський ціною власного життя врятував побратима під час бойового завдання.

Анна, військовослужбовця 22-го окремого мотопіхотного батальйону 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка

Це були перші місяці війни. Це був березень. Він не побоявся і пішов на незвідану територію, де противник був у кількох десятках метрів. Прикриваючи, він був із напарником, вони були вдвох. І він до останнього почав відстрілюватися. На жаль, зла куля його вбила.

Поховали Олега 15 березня 2022 року в селищі Велика Новосілка на Донеччині. За рік перепоховали на алеї Слави на 18-му кладовищі Харкова.

Ганна Адамовська, вдова Героя України

Він вдома. Він вдома. Я рада, що ми зробили цю велику роботу. Тому що це було дуже важко. У зв’язку з тим, що він був похований у Донецькій області. 3 км від окупованого села його. Це була дуже важка робота. Ми це зробили. Він вдома.

Ярослав, військовослужбовець 22-го окремого мотопіхотного батальйону 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка

Не підібрати слів. Це була Людина – з великої букви. Віддаємо шану справжньому офіцеру А я багато в чому брав з нього приклад особисто. Мені пощастило певний період часу особисто з ним проводити. Виконувати ті чи інші завдання. І особисто мене він надихав і був прикладом для мене.

Ганна Адамовська, вдова Героя України

Чесний. Щирий. Коханий. Справжній. Віруючий. Я можу багато слів сказати про нього. Дуже багато (плаче).

За особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті суверенітету та територіальної цілісності України Олегу Адамовському посмертно надали звання “Герой України”. Військовому було лише 30 років, 13 із них він присвятив Збройним силам України.