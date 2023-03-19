Погиб, прикрыв отход побратимов: в Харькове перезахоронили Героя Украины

19 марта на Аллее Славы 18 кладбища Харькова перезахоронили Героя Украины Олега Адамовского.

Подполковник (посмертно; майор во время службы) Вооруженных сил Украины Олег Адамовский погиб 12 марта 2022 во время обороны Харькова, прикрыв отход побратимов ценой собственной жизни. На церемонии перезахоронения присутствовал корреспондент «Объектива».

Олег Адамовский мечтал быть военным с детства. Он с отличием окончил Харьковский университет воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Имел многочисленные боевые награды.

Сегодня мы прощаемся с человеком, который отдал самое дорогое, что есть у каждого из нас. Потому что жизнь не купишь. Она дается Богом, и в определенное время Господь ее отнимает. Для нас он великий герой, а для Бога – еще и великий праведник. Что такое геройство или праведность? Это тогда, когда у тебя есть выбор: делать или не делать. Выбор был сделан, и воин Олег встал на защиту родной страны, родной земли, родного края.

12 марта 2022 года во время обороны Харькова Олег Адамовский ценой собственной жизни спас побратима во время боевого задания.

Анна, военнослужащий 22-го отдельного мотопехотного батальона 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко

Это были первые месяцы войны. Это был март. Он не побоялся и пошел на неразведанную территорию, где противник находился в нескольких десятках метров. Прикрывая, он был с напарником, они были вдвоем. И он до последнего начал отстреливаться. К сожалению, злая пуля его убила.

Похоронили Олега 15 марта 2022 года в поселке Большая Новоселка Донецкой области. Через год перезахоронили на аллее Славы на 18-м кладбище Харькова.

Анна Адамовская, вдова Героя Украины

Он дома. Он дома. Я рада, что мы проделали эту большую работу. Потому что это было очень тяжело. В связи с тем, что он похоронен в Донецкой области. 3 км от оккупированной деревни его. Это была очень трудная работа. Мы это сделали. Он дома.

Ярослав, военнослужащий 22-го отдельного мотопехотного батальона 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко

Не подобрать слова. Это был Человек – с большой буквы. Чтим настоящего офицера. Я во многом брал с него пример лично. Мне удалось определенный период времени лично с ним проводить. Выполнять те или иные задачи. И лично меня он вдохновлял и являлся примером для меня.

Анна Адамовская, вдова Героя Украины

Честный. Искренний. Любимый. Настоящий. Верующий. Я могу много слов сказать о нем. Очень много (плачет).

За личное мужество и героизм, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, Олегу Адамовскому посмертно присвоили звание «Герой Украины». Военному было всего 30 лет, 13 из них он посвятил Вооруженным силам Украины.