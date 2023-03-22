Купянск, Волчанск и еще 5 населенных пунктов обстреляны на Харьковщине — ГШ
Районы по меньшей мере 7 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
На Купянском направлении враг продолжает попытки сломать нашу оборону, пишет Генштаб. Из артиллерии он обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Купянск и Крохмальное.
На Слобожанском направлении оперативная обстановка без значительных изменений, формирование наступательных группировок противника не обнаружено. Враг обстрелял районы населенных пунктов Басово, Стрелечья, Глубокое и Волчанск.
Угроза нанесения врагом ударов остается по всей территории Украины, предупреждает Генштаб.
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 19:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 7 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00. ".