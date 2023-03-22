Купянск, Волчанск и еще 5 населенных пунктов обстреляны на Харьковщине — ГШ

Районы по меньшей мере 7 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении враг продолжает попытки сломать нашу оборону, пишет Генштаб. Из артиллерии он обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Купянск и Крохмальное.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без значительных изменений, формирование наступательных группировок противника не обнаружено. Враг обстрелял районы населенных пунктов Басово, Стрелечья, Глубокое и Волчанск.

Угроза нанесения врагом ударов остается по всей территории Украины, предупреждает Генштаб.