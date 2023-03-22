Обстрелы Харьковщины и ночная атака дронов — Генштаб сообщил, как прошли сутки

Генштаб ВСУ в утренней сводке 22 марта проинформировал об обстреле более, чем десятка населенных пунктов Харьковщины. А также — об очередной ночной атаке армии РФ по Украине беспилотниками Shahed-136.

«Этой ночью, 22 марта, противник нанес очередной массированный авиационный удар БпЛА «Shahed-136″. По предварительной информации, 16 дронов из 21 запущенного врагом были уничтожены нашими защитниками», — отметили в Генштабе.

Информации о «пролете» дронов над территорией Харьковской области начальник Харьковского военного гарнизона в течение ночи не давал. Однако обстрелы региона совершали из артиллерии. Пострадали населенные пункты у границы и линии фронта.

«За прошедшие сутки произвел обстрелы районов населенных пунктов Басово, Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое, Волчанск и Великий Бурлук Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки сломать нашу оборону. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Красное Первое, Двуречная, Масютовка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области», — сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В целом по территории Украины армия РФ нанесла за сутки 10 ракетных и 32 авиационных удара, а также совершила 90 обстрелов из РСЗО. Силы обороны на восточном участке фронта отразили 114 атак врага.