Обстріли Харківщини та нічна атака дронів – Генштаб повідомив, як минула доба

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 22 березня поінформував про обстріли більш ніж десятка населених пунктів Харківщини. А також – про чергову нічну атаку армії РФ по Україні безпілотниками “Шахед-136”.

“Цієї ночі, 22 березня, противник завдав чергового масованого авіаційного удару БпЛА “Шахед-136”. За попередньою інформацією, 16 дронів із 21 запущеного ворогом було знищено нашими захисниками“, – зазначили в Генштабі.

Інформацію про “проліт” дронів над територією Харківської області начальник Харківського військового гарнізону протягом ночі не давав. Однак обстріли регіону здійснювали з артилерії. Постраждали населені пункти біля кордону та лінії фронту.

“Протягом минулої доби здійснив обстріли районів населених пунктів Басове, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ і Великий Бурлук Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Красне Перше, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області, – повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загалом по території України армія РФ завдала за добу 10 ракетних та 32 авіаційних ударів, а також здійснила 90 обстрілів з РСЗВ. Сили оборони на східній ділянці фронту відбили 114 атак ворога.