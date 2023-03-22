Куп’янськ, Вовчанськ та ще 5 населених пунктів обстріляні на Харківщині – ГШ

Райони щонайменше 7 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ за добу, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Куп’янському напрямку ворог продовжує спроби зламати нашу оборону, пише Генштаб. З артилерії обстріляні райони населених пунктів Дворічна, Куп’янськ та Крохмальне.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без значних змін, формування наступальних угруповань супротивника не виявлено. Ворог обстріляв райони населених пунктів Басове, Стрілеча, Глибоке і Вовчанськ.

Загроза завдання ворогом ударів залишається по всій території України, попереджає Генштаб.