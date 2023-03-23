Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины за сутки (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харьковской области поврежден храм и частные жилые дома вместе с заборами и хозпостройками. Пострадавших в результате обстрелов нет.
«В результате обстрела села Чернещина Изюмского района повреждено здание храма. В пгт Вильча, селах Волчанские хутора, Лиман Чугуевского района и селе Ольховатка Купянского района повреждены жилые дома. Пострадавших нет», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2023 в 10:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области поврежден храм и частные жилые дома вместе с заборами и хозпостройками. Пострадавших в результате обстрелов нет".