Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины за сутки (фото)

В Харьковской области поврежден храм и частные жилые дома вместе с заборами и хозпостройками. Пострадавших в результате обстрелов нет.

«В результате обстрела села Чернещина Изюмского района повреждено здание храма. В пгт Вильча, селах Волчанские хутора, Лиман Чугуевского района и селе Ольховатка Купянского района повреждены жилые дома. Пострадавших нет», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.