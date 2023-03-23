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Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины за сутки (фото)

Происшествия 10:03   23.03.2023
Оксана Горун
Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины за сутки (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области поврежден храм и частные жилые дома вместе с заборами и хозпостройками. Пострадавших в результате обстрелов нет.

«В результате обстрела села Чернещина Изюмского района повреждено здание храма. В пгт Вильча, селах Волчанские хутора, Лиман Чугуевского района и селе Ольховатка Купянского района повреждены жилые дома. Пострадавших нет», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Последствия обстрелов Харьковской области 22 марта 2023 3
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Последствия обстрелов Харьковской области 22 марта 2023 7
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия обстрелов Харьковской области 22 марта 2023 6
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия обстрелов Харьковской области 22 марта 2023 5
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия обстрелов Харьковской области 22 марта 2023 2
Фото: ГУНП в Харьковской области
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 марта 2023 в 10:03;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области поврежден храм и частные жилые дома вместе с заборами и хозпостройками. Пострадавших в результате обстрелов нет".