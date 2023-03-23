Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу (фото)
У Харківській області пошкоджено храм та приватні житлові будинки разом із парканами та господарськими спорудами. Постраждалих внаслідок обстрілів немає.
“В результаті обстрілу села Чернещина Ізюмського району пошкоджена будівля храму. У смт Вільча,селах Вовчанські хутори,Лиман Чугуївського району та селі Вільхуватка Куп’янського району пошкоджені житлові будинки. Постраждалих немає”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2023 в 10:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області пошкоджено храм та приватні житлові будинки разом із парканами та господарськими спорудами. Постраждалих внаслідок обстрілів немає".