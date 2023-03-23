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Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу (фото)

Події 10:03   23.03.2023
Оксана Горун
Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу (фото)

У Харківській області пошкоджено храм та приватні житлові будинки разом із парканами та господарськими спорудами. Постраждалих внаслідок обстрілів немає.

“В результаті обстрілу села Чернещина Ізюмського району пошкоджена будівля храму. У смт Вільча,селах Вовчанські хутори,Лиман Чугуївського району та селі Вільхуватка Куп’янського району пошкоджені житлові будинки. Постраждалих немає”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

Наслідки обстрілів Харківської області 22 березня 2023 3
Фото: ГУНП у Харківській області

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Наслідки обстрілів Харківської області 22 березня 2023 7
Фото: ГУНП у Харківській області
Наслідки обстрілів Харківської області 22 березня 2023 6
Фото: ГУНП у Харківській області
Наслідки обстрілів Харківської області 22 березня 2023 5
Фото: ГУНП у Харківській області
Наслідки обстрілів Харківської області 22 березня 2023 2
Фото: ГУНП у Харківській області
Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2023 в 10:03;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області пошкоджено храм та приватні житлові будинки разом із парканами та господарськими спорудами. Постраждалих внаслідок обстрілів немає".