Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу (фото)

У Харківській області пошкоджено храм та приватні житлові будинки разом із парканами та господарськими спорудами. Постраждалих внаслідок обстрілів немає.

“В результаті обстрілу села Чернещина Ізюмського району пошкоджена будівля храму. У смт Вільча,селах Вовчанські хутори,Лиман Чугуївського району та селі Вільхуватка Куп’янського району пошкоджені житлові будинки. Постраждалих немає”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.