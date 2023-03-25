Лимано-Купянское направление — рекордное по количеству артобстрелов – ВСУ

В районе города Купянск Харьковской области армия РФ пытается прорвать оборону, однако действуют очень осторожно, рассказали в ВСУ.

Об этом во время нацмарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он также заявил, что наибольшие артиллерийские обстрелы врага испытывает Лимано-Купянское направление. В частности, за прошедшие сутки армия РФ 454 раза ударила из разных типов артиллерии. Произошло 11 боевых столкновений и 9 авиударов.

«48 оккупантов убито было, 88 получили ранения, 1 попал в плен. Также были подбиты РСЗО «Град», 5 автомобилей и сбит их главный летальный аппарат «Орлан-10», — рассказал Череватый.

В районе Купянска враг пытается прорвать оборону с целью дальнейшего продвижения.

«Только там заметна тенденция, что они используют штатные подразделения российского оккупационного войска, действуют осторожнее, чем на Бахмутском направлении, где бывшие заключенные», — сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Однако прогресса на этом направлении у врага нет, добавил Череватый.

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