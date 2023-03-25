Лимано-Купянское направление — рекордное по количеству артобстрелов – ВСУ
В районе города Купянск Харьковской области армия РФ пытается прорвать оборону, однако действуют очень осторожно, рассказали в ВСУ.
Об этом во время нацмарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он также заявил, что наибольшие артиллерийские обстрелы врага испытывает Лимано-Купянское направление. В частности, за прошедшие сутки армия РФ 454 раза ударила из разных типов артиллерии. Произошло 11 боевых столкновений и 9 авиударов.
«48 оккупантов убито было, 88 получили ранения, 1 попал в плен. Также были подбиты РСЗО «Град», 5 автомобилей и сбит их главный летальный аппарат «Орлан-10», — рассказал Череватый.
В районе Купянска враг пытается прорвать оборону с целью дальнейшего продвижения.
«Только там заметна тенденция, что они используют штатные подразделения российского оккупационного войска, действуют осторожнее, чем на Бахмутском направлении, где бывшие заключенные», — сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ.
Однако прогресса на этом направлении у врага нет, добавил Череватый.
Читайте также: Тысячу производств в отношении предателей зарегистрировали на Харьковщине
Новости по теме:
Вы читали новость: «Лимано-Купянское направление — рекордное по количеству артобстрелов – ВСУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 25 марта 2023 в 16:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе города Купянск Харьковской области армия РФ пытается прорвать оборону, однако действуют очень осторожно, рассказали в ВСУ. ".