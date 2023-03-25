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Лимано-Куп’янський напрямок – рекордний за кількість артобстрілів – ЗСУ

Суспільство 16:00   25.03.2023
Вікторія Яковенко
Лимано-Куп’янський напрямок – рекордний за кількість артобстрілів – ЗСУ

В районі міста Куп’янськ Харківської області армія РФ намагається прорвати оборону, однак діють дуже обережно, розповіли у ЗСУ. 

Про це під час нацмарафону повідомив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він також заявив, що найбільших артилерійських обстрілів ворога зазнає Лимано-Куп’янський напрямок. Зокрема, за минулу добу армія РФ 454 рази вдарила з різних типів артилерії. Відбулося 11 бойових зіткнень та 9 авіаударів.

«48 окупантів вбито було, 88 зазнали поранень, 1 потрапив у полон. Також було підбито РСЗО «Град», 5 автомобілів і збито їхній головний летальний апарат «Орлан-10», – розповів Череватий.

У районі Куп’янська ворог намагається прорвати оборону, з метою подальшого просування.

«Тільки там помітна тенденція, що вони використовують штатні підрозділи російського окупаційного війська, діють більш обережно, ніж на Бахмутському напрямку, де колишні в’язні», – повідомив спікер Східного угруповання військ ЗСУ.

Однак прогресу на цьому напрямку ворог не має, додав Череватий.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2023 в 16:00;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В районі міста Куп’янськ Харківської області армія РФ намагається прорвати оборону, однак діють дуже обережно, розповіли у ЗСУ. ".