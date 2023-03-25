Лимано-Куп’янський напрямок – рекордний за кількість артобстрілів – ЗСУ
В районі міста Куп’янськ Харківської області армія РФ намагається прорвати оборону, однак діють дуже обережно, розповіли у ЗСУ.
Про це під час нацмарафону повідомив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він також заявив, що найбільших артилерійських обстрілів ворога зазнає Лимано-Куп’янський напрямок. Зокрема, за минулу добу армія РФ 454 рази вдарила з різних типів артилерії. Відбулося 11 бойових зіткнень та 9 авіаударів.
«48 окупантів вбито було, 88 зазнали поранень, 1 потрапив у полон. Також було підбито РСЗО «Град», 5 автомобілів і збито їхній головний летальний апарат «Орлан-10», – розповів Череватий.
У районі Куп’янська ворог намагається прорвати оборону, з метою подальшого просування.
«Тільки там помітна тенденція, що вони використовують штатні підрозділи російського окупаційного війська, діють більш обережно, ніж на Бахмутському напрямку, де колишні в’язні», – повідомив спікер Східного угруповання військ ЗСУ.
Однак прогресу на цьому напрямку ворог не має, додав Череватий.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2023 в 16:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В районі міста Куп’янськ Харківської області армія РФ намагається прорвати оборону, однак діють дуже обережно, розповіли у ЗСУ. ".