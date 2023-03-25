Live
  • Суббота 25.03.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.77
    • 🟢

У границы с Харьковщиной враг удерживает группировку войск – Генштаб

Общество 18:20   25.03.2023
Виктория Яковенко
У границы с Харьковщиной враг удерживает группировку войск – Генштаб

Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

«На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружена. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей», — сообщили в Генштабе.

В течение суток враг обстрелял районы населенных пунктов Червоная Заря, Ветеринарное, Красное, Волчанск, Вильча, Волоховка, Землянки, Амбарное, Колодезное, Двуречная и Купянск.

Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.

01

02

Читайте также: Лимано-Купянское направление — рекордное по количеству артобстрелов – ВСУ

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

18:20
У границы с Харьковщиной враг удерживает группировку войск – Генштаб
17:34
«Фестиваль» продолжается: харьковская 92 ОМБр уничтожила пункт управления РФ
17:00
Весенне-полевые начались на Лозовщине: сколько чего посадили
16:00
Лимано-Купянское направление — рекордное по количеству артобстрелов – ВСУ
15:00
Погибли от авиаудара: в деоккупированном селе Харьковщины эксгумировали 2 тела

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «У границы с Харьковщиной враг удерживает группировку войск – Генштаб»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 25 марта 2023 в 18:20;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".