У границы с Харьковщиной враг удерживает группировку войск – Генштаб
Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
«На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружена. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей», — сообщили в Генштабе.
В течение суток враг обстрелял районы населенных пунктов Червоная Заря, Ветеринарное, Красное, Волчанск, Вильча, Волоховка, Землянки, Амбарное, Колодезное, Двуречная и Купянск.
Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2023 в 18:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".