У границы с Харьковщиной враг удерживает группировку войск – Генштаб

Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

«На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружена. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей», — сообщили в Генштабе.

В течение суток враг обстрелял районы населенных пунктов Червоная Заря, Ветеринарное, Красное, Волчанск, Вильча, Волоховка, Землянки, Амбарное, Колодезное, Двуречная и Купянск.

Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.