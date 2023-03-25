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Біля кордону з Харківщиною ворог утримує угруповання військ – Генштаб

Суспільство 18:20   25.03.2023
Вікторія Яковенко
Біля кордону з Харківщиною ворог утримує угруповання військ – Генштаб

Райони щонайменше 11 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

«На Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей», – повідомили у Генштабі.

Протягом доби ворог обстріляв райони населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Красне, Вовчанськ, Вільча, Волохівка, Землянки, Амбарне, Колодязне, Дворічна та Куп’янськ.

Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2023 в 18:20;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 11 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.".