Біля кордону з Харківщиною ворог утримує угруповання військ – Генштаб

Райони щонайменше 11 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

«На Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей», – повідомили у Генштабі.

Протягом доби ворог обстріляв райони населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Красне, Вовчанськ, Вільча, Волохівка, Землянки, Амбарне, Колодязне, Дворічна та Куп’янськ.

Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.