Біля кордону з Харківщиною ворог утримує угруповання військ – Генштаб
Райони щонайменше 11 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
«На Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей», – повідомили у Генштабі.
Протягом доби ворог обстріляв райони населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Красне, Вовчанськ, Вільча, Волохівка, Землянки, Амбарне, Колодязне, Дворічна та Куп’янськ.
Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2023 в 18:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 11 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.".