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Наступление под Купянском и обстрелы — Генштаб сообщил о сутках на Харьковщине

Происшествия 18:16   26.03.2023
Оксана Горун
Наступление под Купянском и обстрелы — Генштаб сообщил о сутках на Харьковщине Фото: Генеральный штаб ВСУ

Армия РФ продолжает попытки наступать в районе Синьковки (между Купянском и Двуречной). О движении противника в этом направлении Генштаб ВСУ информировал и в утренней сводке.

«На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Синьковка и Веселое. Совершил артиллерийские обстрелы в районе Купянска Харьковской области», — отметили в сводке Генштаба на 18:00 26 марта.

Помимо удара по Купянску, армия РФ продолжила обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты в Харьковской области.

«В течение суток враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Тимофеевка, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Глубокое, Гатище, Колодезное, Двуречная, Западное и Каменка Харьковской области», — перечислили в ГШ.

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    • Ранее в пресс-секретарь Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый сравнил ситуацию на фронте в направлении Харьковской и Луганской областей с тем, что происходит под Бахмутом. Как оказалось, на Купянско-Лиманском направлении враг более профессионально ведет военные действия, активней задействует артиллерию и бронетехнику и несет меньше потерь.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 марта 2023 в 18:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ продолжает попытки наступать в районе Синьковки (между Купянском и Двуречной). О движении противника в этом направлении Генштаб ВСУ информировал и в утренней сводке".