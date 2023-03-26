Наступ під Куп’янськом та обстріли – Генштаб повідомив про добу на Харківщині

Армія РФ продовжує спроби наступати в районі Синьківки (між Куп’янськом і Дворічною). Про рух противника в цьому напрямку Генштаб ЗСУ інформував і в ранковому зведенні.

“На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Синьківка та Веселе. Здійснив артилерійські обстріли по районах Куп’янська Харківської області“, – зазначили у зведенні Генштабу на 18:00 26 березня.

Крім удару по Куп’янську, армія РФ продовжила обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти в Харківській області.

“Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Тимофіївка, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Глибоке, Гатище, Колодязне, Дворічна, Западне і Кам’янка Харківської області“, – перерахували в ГШ.

Раніше прессекретар Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергій Череватий порівняв ситуацію на фронті в Харківській і Луганській областях із тим, що відбувається під Бахмутом. Як виявилося, на Куп’янсько-Лиманському напрямку ворог більш професійно веде бойові дії, активніше залучає артилерію та бронетехніку та зазнає менших втрат.