Ночная атака БпЛА и обстрелы Харьковщины — сводка Генштаба ВСУ
По данным Генштаба, ночью Украину атаковали 15 беспилотников типа «Shahed-136», в Харьковской области под обстрелами были не менее 12 населенных пунктов.
«За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы районов населенных пунктов в Харьковской области — Тимофеевка, Красное, Устиновка и Черное. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Каменка, Колодязное, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск Харьковской области», — перечислили в утренней сводке Генштаба.
Противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Крахмальное, что на трассе Р-07 между Купянском и Сватовым.
Также в ГШ сообщили, что в целом по территории Украины армия РФ нанесла 24 авиационных и 12 ракетных ударов. Враг произвел 55 обстрелов из РСЗО.
«Ночью, для нанесения авиаударов, противник задействовал 15 ударных БпЛА типа «Shahed-136″.14 из них уничтожены нашими защитниками», — дополнили в ГШ.
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За минувшие сутки Силы обороны отбили 62 атаки врага. В бой захватчики шли на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 07:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Генштаба, ночью Украину атаковали 15 беспилотников типа «Shahed-136», в Харьковской области под обстрелами были не менее 12 населенных пунктов".