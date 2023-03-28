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Ночная атака БпЛА и обстрелы Харьковщины — сводка Генштаба ВСУ

Происшествия 07:22   28.03.2023
Оксана Горун
Ночная атака БпЛА и обстрелы Харьковщины — сводка Генштаба ВСУ Фото: Генеральный штаб ВСУ

По данным Генштаба, ночью Украину атаковали 15 беспилотников типа «Shahed-136», в Харьковской области под обстрелами были не менее 12 населенных пунктов.

«За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы районов населенных пунктов в Харьковской области — Тимофеевка, Красное, Устиновка и Черное. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Каменка, Колодязное, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск Харьковской области», — перечислили в утренней сводке Генштаба.

Противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Крахмальное, что на трассе Р-07 между Купянском и Сватовым.

Также в ГШ сообщили, что в целом по территории Украины армия РФ нанесла 24 авиационных и 12 ракетных ударов. Враг произвел 55 обстрелов из РСЗО.

«Ночью, для нанесения авиаударов, противник задействовал 15 ударных БпЛА типа «Shahed-136″.14 из них уничтожены нашими защитниками», — дополнили в ГШ.

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За минувшие сутки Силы обороны отбили 62 атаки врага. В бой захватчики шли на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 07:22;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Генштаба, ночью Украину атаковали 15 беспилотников типа «Shahed-136», в Харьковской области под обстрелами были не менее 12 населенных пунктов".