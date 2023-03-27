Ответственный за Иловайск застрелился из-за побед ВСУ на Харьковщине — росСМИ

В российском Telegram-канале появилась еще одна версия гибели подполковника ВС РФ Дмитрия Лисицкого, причастного к организации Иловайского котла для украинских защитников в 2014 году. Мол, тот свел счеты с жизнью, так как не смог смириться с успехами ВСУ во время их осеннего контрнаступления на Харьковщине.

«Он покончил с собой 26 марта, в воскресенье, в своей квартире. Его тело было найдено на кухне с огнестрельным ранением. По словам сослуживцев, военный пребывал в смешанных чувствах с сентября 2022 года. Тогда ему удалось вывести батальон из Харькова, где во время контрнаступления ВСУ случился «настоящий ад». По данным ГУР Украины, был уничтожен 237-й элитный полк ВДВ, и войска РФ понесли большие потери из-за отсутствия логистики и ошибок командования», — пишет Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источник.

«По данным российских Telegram-каналов, герой РФ Дмитрий Лисицкий оказался очень уязвимым. И покончил с собой из-за страшного унижения, которое испытал после поражения от ВСУ под Харьковом. Не знаю даже, что и сказать…», — прокомментировал эту публикацию украинский журналист Денис Казанский.

26 марта о смерти Лисицкого сообщил в соцсетях украинский журналист Юрий Бутусов. По его словам, командира 1-го батальона 247-го десантно-штурмового полка ВС РФ ликвидировали ВСУ и таким образом в очередной раз отомстили за Иловайск.