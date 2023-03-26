«Кто говорит, что не страшно, — дурак или выделывается» — командир Kraken Чили

Командир разведывательно-диверсионного батальона в составе спецподразделения Kraken Сергей Величко («Чили») рассказал о самых тяжелых эпизодах войны, освобождении Балаклеи и Купянска, а также — награде в 1 млрд рублей за его «голову».

В Балаклее воины Kraken отключили россиянам свет и вызвали панику, в Купянске — переходили на другой берег реки по обломкам моста, под Купянском-Узловым спасали своих бойцов, попавших в засаду. Об этих и других эпизодах более чем года полномасштабной войны Сергей Величко рассказал в интервью спортивному журналисту Роману Бебеху на его YouTube-канале «Бомбардир».

«Мы воюем друзьями — нашей харьковской компанией»

Чили признался: война — это страшно, и он постоянно переживает за своих.

«Мы воюем друзьями – нашей компанией харьковской. И кто-то может быть ранен, кто-то может быть убит. И тяжело, постоянно переживания эти, — сказал Величко. — Оно страшно. Тот, кто говорит, что не страшно – он или дурак, или пытается повыделываться просто перед товарищами. Там страшно. Там в тебя все время летит или миномет какой-то, или летает орлан, то есть в тебя опять что-то будет прилетать, «Грады» стреляют, в тебя «стрелкотня» стреляет, в тебя из РПГ стреляют. Там реально страшно».

Самым тяжелым эпизодом Чили назвал ситуацию в районе Купянска-Узлового, когда его бойцы попали в российскую засаду.

«Мы тогда возвращали Купянск-Узловой. И там идет лесной массив, и мы по лесному массиву продвигались. И финальная стадия того дня была – группа должна была зачистить весь лес и выйти к частным домам. А в тех местах уже полностью зафиксироваться, разобрать секторы и занять дорогу. И так получилось, что мы дошли до леса – в лесу столкнулись с контактом (постреляли), но продвигались дальше и продвинулись практически до конца домов, но не смогли выйти к домам. И группы остались в лесу и там заняли позиции.

Но парни были прохладно одеты – в том, в чем идти штурмовать, чтобы не было жарко. И тогда пошел дождь, и они всю ночь были под дождем. Там переохлаждения были. И командир роты, на тот момент Степ, он поехал с нашим малым Тяпой. Они вышли пешком назад, забрали вещи парней полностью – дождевики, все остальное, еду. Сели на квадроцикл и на квадроцикле по лесу возвращались к парням, чтобы передать, чтобы там не переохладились, поели, в тепле были. И когда они двигались по лесу, с правой стороны смежники должны были прикрывать железную дорогу. Но они не прикрыли железную дорогу, и группа русских зашла, сделала засаду и из чего-то типа РПГ выстрелила по квадроциклу, парни взлетели – и я все это по рации слышал, я видел, как горит квадроцикл полностью с коптера.

И понимаю, что это мои парни, и они по рации начинают передавать: «Мы ранены». У них обоих по две ноги были прострелены. И они начинают передавать: «Мы ранены. Что делать?» Вот это, наверное, был самый тяжелый момент за весь этот год. Тогда я им сказал: «Занимайте круговую оборону, ложитесь – пофиг, мы сейчас вас обязательно придем, заберем, вытянем». И сначала один парень пробрался – он ехал на втором квадроцикле, с ним все нормально было, и он смог только одного вытянуть – он вытянул Степа тогда. А Тяпа, он был с рацией, и он постоянно, час говорил: «Парни, когда вы придете?» И Мини тогда вышел группой, вытянул его. И дальше я сопровождал их на коптере, объяснял – «налево-направо». Ночью было ничего не понятно, ничего не было видно. И они в темноте шли просто по словам. Это один из самых тяжелых моментов был, когда два товарища чуть не погибли, попав в засаду. Но нормально – двое живы, один сейчас в Европе лечится, второй в Харькове. И вдвоем собираются, как восстановят ноги, возвращаться в подразделение, воевать дальше».

«Я говорю: «Ну, пацаны, я думаю, что это закатит». И оно закатило»

В самом Купянске Kraken отличился совершенно отчаянным преодолением реки, которая разделяет город на две части.

Их появления на другом берегу враг, подорвавший мосты, совершенно не ожидал. В поиске информации о том, как перебраться через реку, помог один из бойцов подразделения — родом из Купянска. Несмотря на полученное в Русской Лозовой ранение, он приехал на место и вместе с Сергеем Величко отправился в город.

«Он приезжает, я с ним выхожу в Купянск, начинаю идти по Купянску, нас сначала артиллерия прибивает жестко. Мне так стыдно было с Ерохой, он еле бежит, я его вечно куда-то прибью к стенке, прижму… А потом нас авиация еще накрыла. У меня руки попалило, они «зажигалки» посбрасывали. Но мы тогда получили информацию, и в итоге на тот берег перешли просто по маленькому мосточку – тупо посредине города, где никто не ожидал», — рассказал Чили.

Реку переходили по узкой уцелевшей после взрыва части моста.

«Русские просто не ожидали, что кто-то сможет, хватит ума в тупую зайти через мост. А я тогда подошел, подъехали к краю моста, смотрю: ну, в принципе, нормально. Подхожу на самый край моста, вышел с биноклем, постоял, посмотрел позиции, «птичкой» проверили, информацию подсобрали… Я говорю: «Ну, пацаны, я думаю, что это закатит». И оно закатило. Сначала малая группа зашла – человек 12. Они зафиксировались, а потом уже зашло три роты – человек 250-300. По этому мосту. Мы малыми группами, тараканами набежали и захватили поселок, и у них там тоже, у русских, такая паника была. Парни просто расстреливали. Они выбегали из домов, куда-то бежали в панике, не понимая, что происходит. А на улице только: «Та-та-та, та-та-та».

Главное целью перехода Kraken на другой берег Оскола было создать плацдарм и обеспечить возможность перекинуть понтонные переправы, по которым реку смогла преодолеть тяжелая техника 92 ОМБр. Весь процесс занял четыре-пять дней, вспоминает командир разведывательно-диверсионного батальона в составе спецподразделения Kraken.

«Мы без техники, без ничего зафиксировались на второй части Купянска и держали вторую часть, — отметил он. — Спасло тогда еще, конечно, Викинг молодец. Это группа саперов. На вот этом мостике мы выложили досками так, чтобы мог проехать квадроцикл. А на квадрик накидали ТМок (ТМ-62 — противотанковая мина — Ред.), мин – все, что у русских забрали, они там достаточно понаоставляли. И максимально заминировали дороги. И везде, где русские пытались подъехать… Там очень круто. Много видео оттуда».

Зато после того, как понтоны проложили, и 92 ОМБр оказалась на противоположном берегу Оскола, Kraken в считанные дни стал механизированным подразделением.

«У нас получилось, благодаря понтонам, которые навела 92 бригада, забрать технику, которую мы отобрали у русских – перегнать назад к нам, отремонтировать ее. И сейчас, благодаря им, мы — такое боевое подразделение: с БТРами с 30-ми пушками, в хорошем количестве, БМПхами, танчики 82-е – спасибо русским», — поиронизировал Величко.

«Мы потушили им свет, потушили связь, и у них началась паника»

До Купянска Kraken в первых рядах заходил в Балаклею. И здесь тоже не обошлось без неожиданностей для оккупантов.

«Когда была Балаклейская операция, одна из фишек всей операции – это было то, что надо было зайти в зону электростанции. Она особо никому не была интересна, и там особо никого не было. И мы заходили специально на электростанцию, чтобы потушить свет в поселке. Мы знали, что у них не были подготовлены генераторы и все остальное для управления полностью войсками. Мы потушили свет им, потушили связь, и у них просто паника уже начиналась. И мы уже дальше начинали разгонять. И прикольно, когда мы им потушили свет, мы заняли дорогу, которая подходит к Балаклее, и они не понимали, где мы находимся и что происходит. И таким образом на нас тогда выехали пикап и «Буханка» (УАЗ СГР — Ред.). Пикап был на московских номерах и «Буханка» тоже на русских номерах. Конечно же, наш «Казачок» выехал – расстрелял и одну, и вторую. Четко все получилось. Просто они не понимали, что вокруг происходит», — описал события боец спецподразделения ГУР МО.

Величко подчеркнул: каждую операцию готовят долго и просчитывают по времени. Даже по командным штабам противника бьют не тогда, когда обнаружат, а только в нужный момент.

«Мы знаем, где у них штаб находится, но мы в него не стреляем. Не стреляем до того момента, пока это нам не надо. Нам надо потушить их штаб, их управление – тогда мы только стреляем по их штабу. Потому что если мы потушим его раньше времени, может переключиться, может, кто-то другой приедет управлять – еще что-то. Все по таймингу расписано», — пояснил Чили.

Не удивительно, что за поимку харьковского спецназначенца противник уже предлагает солидную сумму в 1 млрд рублей. Это не первая цена, которую выставили за «голову» Чили, и на сей раз он, похоже, удовлетворен оценкой.

«Сейчас хотя бы цена посерьезней. То был вообще не серьезный разговор, а сейчас можно и самому задуматься. Нормально уже предлагают», — улыбается командир.

Ранее сослуживец Чили — офицер с позывным «Вито» рассказал о том, как местные жители помогали Силам обороны уничтожать врага.