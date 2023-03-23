В ГУР объяснили, почему враг нес большие потери на Харьковщине (видео)
ГУР Минобороны опубликовало третий, заключительный фильм из цикла «Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле». Он посвящен Харьковскому контрнаступлению.
В фильме рассказана история создания спецподразделения ГУР МО «Kraken» и первых операций с его участием, начиная с освобождения Ольховки. А далее — деоккупация Русской Лозовой, Питомника, осеннее контрнаступление.
Офицер «Kraken» с позывным «Вито» в фильме поделился «формулой успеха» защитников Украины, а также — причиной высоких потерь у армии РФ на Харьковщине.
«Нам помогает наша земля, и очень сильно нам помогает наше население. Потому что население города Харькова настолько стало проукраинским… Оно и было проукраинским, но эта война настолько сплотила людей, что население если где-то увидит, сразу докладывают, дают информацию. Это тоже наши глаза и уши. Эта информация, мы правильно ее оцениваем, делаем анализ, и она нам очень помогает предвидеть то, что хотят сделать российские войска. Потому они и несут очень большие потери», — сказал Вито.
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Напомним, ранее Вито рассказал о деоккупации Русской Лозовой и участии в штурме руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова.
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2023 в 12:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУР Минобороны опубликовало третий, заключительный фильм из цикла «Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле». Он посвящен Харьковскому контрнаступлению".