У ГУР пояснили, чому ворог зазнав великих втрат на Харківщині (відео)

ГУР Міноборони опублікувало третій, заключний, фільм із циклу “Військова розвідка України: на морі, у небі, на землі”. Він присвячений Харківському контрнаступу.

У фільмі розказано історію створення спецпідрозділу ГУР МО “Kraken” та перших операцій за його участю, починаючи зі звільнення Вільхівки. А далі – деокупація Руської Лозової, Питомника, осінній контрнаступ.

Офіцер “Kraken” із позивним “Віто” у фільмі поділився “формулою успіху” захисників України, а також – причиною високих втрат у армії РФ на Харківщині.

“Нам допомагає наша земля, і дуже сильно нам допомагає наше населення, тому що населення міста Харкова настільки стало проукраїнське… Воно й було проукраїнське, але ця війна настільки згуртувала людей, що населеня якщо десь щось побачить, одразу доповідають, дають інформацію. Це теж наші очі та вуха. Ця інформація, ми правильно її оцінюємо, робимо аналіз, і вона нам дуже допомагає передбачи те, що хочуть зробити російські війська. Тому вони й несуть дуже великі втрати“, – сказав Віто.

Нагадаємо, раніше Віто розповів про деокупацію Руської Лозової та участь у штурмі керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова.