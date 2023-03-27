Live
  • Понеділок 27.03.2023
    • Харків
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.31
    • 🟢

Відповідальний за Іловайськ убив себе через успіхи ЗСУ на Харківщині – росЗМІ

Політика 21:11   27.03.2023
Олена Нагорна
Відповідальний за Іловайськ убив себе через успіхи ЗСУ на Харківщині – росЗМІ

У російському Telegram-каналі з’явилася ще одна версія загибелі підполковника ЗС РФ Дмитра Лисицького, причетного до організації Іловайського котла для українських захисників у 2014 році. Мовляв, той звів рахунки з життям, бо не зміг змиритися з успіхами ЗСУ під час їхнього осіннього контрнаступу на Харківщині.

“Він наклав на себе руки 26 березня, у неділю, у своїй квартирі. Його тіло було знайдено на кухні з вогнепальним пораненням. За словами товаришів по службі, військовий перебував у змішаних почуттях з вересня 2022 року. Тоді йому вдалося вивести батальйон з Харкова, де під час контрнаступу ЗСУ сталося “справжнє пекло”. За даними ГУР України, було знищено 237-й елітний полк ВДВ, і війська РФ зазнали великих втрат через відсутність логістики та помилок командування”, – пише Telegram-канал “ВЧК-ОГПУ” з посиланням на джерело.

“За даними російських Telegram-каналів, герой РФ Дмитро Лисицький виявився дуже вразливим. І наклав на себе руки через страшне приниження, якого зазнав після поразки від ЗСУ під Харковом. Не знаю навіть, що й сказати”, — прокоментував цю версію український журналіст Денис Казанський.

26 березня про смерть Лисицького повідомив у соцмережах український журналіст Юрій Бутусов. За його словами, командира 1-го батальйону 247-го десантно-штурмового полку ЗС РФ ліквідували ЗСУ і таким чином вкотре помстилися за Іловайськ.

Читайте також: “Хто каже, що не страшно, – дурень чи видригується” – командир Kraken Чилі

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

21:11
Відповідальний за Іловайськ убив себе через успіхи ЗСУ на Харківщині – росЗМІ
20:14
Росіяни вдарили з двох гелікоптерів по прикордонному селу на Харківщині
18:36
Ворог намагався наступати біля села в Куп’янському районі Харківщини – Генштаб
18:21
Робота на Харківщині: чим зайнята “Армія відновлення” у Краснограді (відео)
15:17
З вечора вівторка у Харкові не відключатимуть опалення за графіком

  • Категорії: Політика, Світ, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Відповідальний за Іловайськ убив себе через успіхи ЗСУ на Харківщині – росЗМІ»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2023 в 21:11;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У російському Telegram-каналі з’явилася ще одна версія загибелі підполковника ЗС РФ Дмитра Лисицького, причетного до організації Іловайського котла для українських захисників у 2014 році. Мовляв, той звів рахунки з життям, бо не зміг змиритися з успіхами ЗСУ під час їхнього осіннього контрнаступу на Харківщині.".