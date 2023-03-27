Відповідальний за Іловайськ убив себе через успіхи ЗСУ на Харківщині – росЗМІ
У російському Telegram-каналі з’явилася ще одна версія загибелі підполковника ЗС РФ Дмитра Лисицького, причетного до організації Іловайського котла для українських захисників у 2014 році. Мовляв, той звів рахунки з життям, бо не зміг змиритися з успіхами ЗСУ під час їхнього осіннього контрнаступу на Харківщині.
“Він наклав на себе руки 26 березня, у неділю, у своїй квартирі. Його тіло було знайдено на кухні з вогнепальним пораненням. За словами товаришів по службі, військовий перебував у змішаних почуттях з вересня 2022 року. Тоді йому вдалося вивести батальйон з Харкова, де під час контрнаступу ЗСУ сталося “справжнє пекло”. За даними ГУР України, було знищено 237-й елітний полк ВДВ, і війська РФ зазнали великих втрат через відсутність логістики та помилок командування”, – пише Telegram-канал “ВЧК-ОГПУ” з посиланням на джерело.
“За даними російських Telegram-каналів, герой РФ Дмитро Лисицький виявився дуже вразливим. І наклав на себе руки через страшне приниження, якого зазнав після поразки від ЗСУ під Харковом. Не знаю навіть, що й сказати”, — прокоментував цю версію український журналіст Денис Казанський.
26 березня про смерть Лисицького повідомив у соцмережах український журналіст Юрій Бутусов. За його словами, командира 1-го батальйону 247-го десантно-штурмового полку ЗС РФ ліквідували ЗСУ і таким чином вкотре помстилися за Іловайськ.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2023 в 21:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У російському Telegram-каналі з’явилася ще одна версія загибелі підполковника ЗС РФ Дмитра Лисицького, причетного до організації Іловайського котла для українських захисників у 2014 році. Мовляв, той звів рахунки з життям, бо не зміг змиритися з успіхами ЗСУ під час їхнього осіннього контрнаступу на Харківщині.".