Live
  • Вівторок 28.03.2023
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.39
    • 🟢

Нічна атака БпЛА та обстріли Харківщини – зведення Генштабу ЗСУ

Події 07:22   28.03.2023
Оксана Горун
Нічна атака БпЛА та обстріли Харківщини – зведення Генштабу ЗСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ

За даними Генштабу, вночі Україну атакували 15 безпілотників типу “Shahed-136”, на Харківщині під обстрілами були не менше 12 населених пунктів.

Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів на Харківщині – Тимофіївка, Красне, Устинівка та Чорне. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ Харківської області”, відзначили в ранковому зведенні Генштабу.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Крохмальне, що на трасі Р-07 між Куп’янськом і Сватовим.

Також у ГШ повідомили, що загалом територією України армія РФ завдала 24 авіаційних та 12 ракетних ударів. Ворог здійснив 55 обстрілів із РСЗВ.

“Вночі, для завдання авіаударів, противник задіяв 15 ударних БпЛА типу “Shahed-136″. 14 з них знищені нашими захисниками”, – доповнили в ГШ.

Читайте також: Відповідальний за Іловайськ застрелився через перемоги ЗСУ на Харківщині — росЗМІ

Минулої доби Сили оборони відбили 62 атаки ворога. У бій загарбники йшли на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

18:36
Ворог намагався наступати біля села в Куп’янському районі Харківщини – Генштаб
07:32
Армія РФ обстріляла щонайменше 17 населених пунктів на Харківщині – Генштаб
19:20
“Хто каже, що не страшно, – дурень чи видригується” – командир Kraken Чилі
18:16
Наступ під Куп’янськом та обстріли – Генштаб повідомив про добу на Харківщині
15:56
Незабаром одна з вулиць Харкова носитиме ім’я Олега Громадського – Терехов

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Нічна атака БпЛА та обстріли Харківщини – зведення Генштабу ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 07:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Генштабу, вночі Україну атакували 15 безпілотників типу “Shahed-136”, на Харківщині під обстрілами були не менше 12 населених пунктів".