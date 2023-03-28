Нічна атака БпЛА та обстріли Харківщини – зведення Генштабу ЗСУ

За даними Генштабу, вночі Україну атакували 15 безпілотників типу “Shahed-136”, на Харківщині під обстрілами були не менше 12 населених пунктів.

“Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів на Харківщині – Тимофіївка, Красне, Устинівка та Чорне. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ Харківської області”, – відзначили в ранковому зведенні Генштабу.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Крохмальне, що на трасі Р-07 між Куп’янськом і Сватовим.

Також у ГШ повідомили, що загалом територією України армія РФ завдала 24 авіаційних та 12 ракетних ударів. Ворог здійснив 55 обстрілів із РСЗВ.

“Вночі, для завдання авіаударів, противник задіяв 15 ударних БпЛА типу “Shahed-136″. 14 з них знищені нашими захисниками”, – доповнили в ГШ.

Минулої доби Сили оборони відбили 62 атаки ворога. У бій загарбники йшли на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.