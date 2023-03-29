Армия РФ била ракетами по Богодухову и наступала под Купянском — сводка ГШ

Генштаб ВСУ сообщил о событиях минувших суток в Харьковской области. Оккупанты из РФ продолжили террористические обстрелы.

«За прошедшие сутки противник нанес 18 авиационных и 3 ракетных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, — привели статистику по всей Украине в Генштабе. — 28 марта, в результате ракетного удара по инфраструктуре города Богодухов Харьковской области, пострадали гражданские люди, повреждены частные дома».

Помимо ракетного удара, продолжались и обстрелы из артиллерии. На севере области под них попали районы населенных пунктов: Тимофеевка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Красное, Старица, Огурцово, Комиссарово, Устиновка, Ольховатка и Строевка. На Купянском направлении под ударом были: Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Кутьковка, Двуречная, Западное, Ольшана, Кисловка и Берестовое.

Также Генштаб проинформировал о продолжающихся попытках врага атаковать вдоль линии фронта. В прошедшие сутки свои наступательные усилия оккупанты сосредоточили в районе сел Крахмальное и Берестовое. В целом в течение суток Силы обороны на всех направлениях в Украине отбили 57 атак противника.