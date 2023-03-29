Армія РФ била ракетами по Богодухову й наступала під Куп’янськом – зведення ГШ

Генштаб ЗСУ повідомив про події минулої доби в Харківській області. Окупанти з РФ продовжили терористичні обстріли.

“Протягом минулої доби противник завдав 18 авіаційних та 3 ракетних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів, – навели статистику по всій Україні в Генштабі. – 28 березня, внаслідок ракетного удару по інфраструктурі міста Богодухів Харківської області, постраждали цивільні люди, пошкоджені приватні будинки”.

Окрім ракетного удару, тривали й обстріли з артилерії. На півночі області під них потрапили райони населених пунктів: Тимофіївка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Комісарове, Устинівка, Вільхуватка та Строївка. На Куп’янському напрямку під ударом були: Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Вільшана, Кислівка і Берестове.

Також Генштаб поінформував про спроби ворога атакувати вздовж лінії фронту. Минулої доби свої наступальні зусилля окупанти зосередили в районі сіл Крохмальне та Берестове. Загалом упродовж доби Сили оборони на всіх напрямках в Україні відбили 57 атак противника.