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Окупанти намагалися просунутися на Харківщині, зазнали втрат – Синєгубов

Події 08:37   28.03.2023
Оксана Горун
Окупанти намагалися просунутися на Харківщині, зазнали втрат – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог на Харківщині відступив із втратами.

“На лінії зіткнення ворог намагається здійснювати наступальні дії. Минулої доби окупанти спробували просунутися в районі Крохмального, але під вогнем наших Захисників відступили з втратами”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Крохмальне знаходиться на трасі Р-07, що веде з Куп’янська до тимчасово окупованого Сватового. Населений пункт – просто на адмінкордоні Харківської та Луганської областей. Раніше повідомлення про спроби росіян вести наступальні дії зазвичай стосувалися дещо іншого району – на північ, ближче до Дворічної. Там “традиційно” ворог здійснював атаки в районах Гряниківки та Масютівки, а останніми днями – Синьківки.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 08:37;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог на Харківщині відступив із втратами".