Окупанти намагалися просунутися на Харківщині, зазнали втрат – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог на Харківщині відступив із втратами.
“На лінії зіткнення ворог намагається здійснювати наступальні дії. Минулої доби окупанти спробували просунутися в районі Крохмального, але під вогнем наших Захисників відступили з втратами”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Крохмальне знаходиться на трасі Р-07, що веде з Куп’янська до тимчасово окупованого Сватового. Населений пункт – просто на адмінкордоні Харківської та Луганської областей. Раніше повідомлення про спроби росіян вести наступальні дії зазвичай стосувалися дещо іншого району – на північ, ближче до Дворічної. Там “традиційно” ворог здійснював атаки в районах Гряниківки та Масютівки, а останніми днями – Синьківки.
Читайте також: Контрнаступ ЗСУ: фронт може залишитися від Куп’янська до Маріуполя – експерт
Новини за темою:
Ви читали новину: «Окупанти намагалися просунутися на Харківщині, зазнали втрат – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 08:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог на Харківщині відступив із втратами".